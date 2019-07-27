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Рубцова придумала, как оградить себя от назойливых фанатов

Звезда сериала «СашаТаня» посетила торговый центр в черной маске.

Рубцова придумала, как оградить себя от назойливых фанатов
Валентина Рубцова решила защитить свое личное пространство от посягательства поклонников. Фото: instagram.com/yalav/

Валентина Рубцова решила защитить свое личное пространство от посягательства. Об этом звезда сериала «СашаТаня» рассказала подписчикам в Instagram. 41-летняя актриса призналась, что тоже нуждается в зоне комфорта, в которой она чувствует себя спокойно и уверенно. Чтобы ходить по магазинам и не привлекать к себе повышенного внимания, знаменитость выбрала оригинальный способ – надела черную маску.

«Я фанат личного пространства! Поэтому дочь посоветовала ходить так!», – сообщила актриса фолловерам.

«И как, не узнают?» – поинтересовались подписчики.

«Валя, не прокатит, моя дочь сказала: «Мам, это – Таня»», – заметила одна из поклонниц знаменитости.

«Правильно, а то такие, как я – неадекваты целоваться/обниматься/фоткаться лезут», – прокомментировала другая фанатка.

Ранее актриса рассказала о проблемах со спиной. По словам звезды сериала «СашаТаня» она вынуждена ежедневно заниматься растяжкой, так как ее мышцы спины «жесткие» и без тренировки быстро теряют тонус.

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Валентина Рубцовапоклонникисериал СашаТаня

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Рубцова придумала, как оградить себя от назойливых фанатов
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