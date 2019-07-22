ЗВЕЗДЫ

41-летняя Рубцова в коротком топе продемонстрировала шпагат

Из-за проблем со спиной актриса вынуждена каждый день выполнять упражнения по растяжке мышц.

41-летняя Рубцова в коротком топе продемонстрировала шпагат
Актриса Валентина Рубцова Фото: globallookpress.com

41-летняя актриса Валентина Рубцова много внимания уделяет своему внешнему виду. Она регулярно посещает тренировки и старается правильно питаться. Благодаря такой методике ей удалось серьезно подкорректировать фигуру. Ранее звезда сериала «СашаТаня» даже говорила, что сейчас выглядит куда лучше, чем в юности.

Но Валентине приходится постоянно заниматься спортом не только из-за желания иметь подтянутое тело. Накануне в блоге Рубцова рассказала, что ежедневно делает специальные упражнения для растяжки мышц. На такие «подвиги» ее вынуждают проблемы со спиной.

«Ежедневная работа над собой начинается с хорошего пинка под одно место и с «не могу и не хочу»! А с моей спиной, если не буду заниматься, буду передвигаться как робот Вертер, и, кстати, мои мышцы настолько жесткие, что если их не растягивать дня три, считай, что начинаешь с нуля», — призналась звезда сериала «СашаТаня».

Новую публикацию в блоге она сопроводила коротким видео, где делает те самые спасительные упражнения для спины. Простыми их назвать сложно. В самом начале ролика Валентина продемонстрировала шпагат, а затем – стойку на голове. Для занятия она выбрала короткие топ и шорты.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"САШАТАНЯ"Валентина Рубцовапоперечный шпагатсериал СашаТаняШпагат

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
41-летняя Рубцова в коротком топе продемонстрировала шпагат
Интересно?
Поделись с друзьями: