41-летняя Рубцова в коротком топе продемонстрировала шпагат

Из-за проблем со спиной актриса вынуждена каждый день выполнять упражнения по растяжке мышц.

41-летняя актриса Валентина Рубцова много внимания уделяет своему внешнему виду. Она регулярно посещает тренировки и старается правильно питаться. Благодаря такой методике ей удалось серьезно подкорректировать фигуру. Ранее звезда сериала «СашаТаня» даже говорила, что сейчас выглядит куда лучше, чем в юности.

Но Валентине приходится постоянно заниматься спортом не только из-за желания иметь подтянутое тело. Накануне в блоге Рубцова рассказала, что ежедневно делает специальные упражнения для растяжки мышц. На такие «подвиги» ее вынуждают проблемы со спиной.

«Ежедневная работа над собой начинается с хорошего пинка под одно место и с «не могу и не хочу»! А с моей спиной, если не буду заниматься, буду передвигаться как робот Вертер, и, кстати, мои мышцы настолько жесткие, что если их не растягивать дня три, считай, что начинаешь с нуля», — призналась звезда сериала «СашаТаня».

Новую публикацию в блоге она сопроводила коротким видео, где делает те самые спасительные упражнения для спины. Простыми их назвать сложно. В самом начале ролика Валентина продемонстрировала шпагат, а затем – стойку на голове. Для занятия она выбрала короткие топ и шорты.