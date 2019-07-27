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Бородатый Иван Ургант променял велосипед на автомобиль

Популярный телеведущий наслаждается отпуском.

Бородатый Иван Ургант променял велосипед на автомобиль
Иван Ургант. ФОТО: @URGANTCOM

Уйдя несколько недель назад в заслуженный отпуск, известный ведущий Иван Ургант практически пропал из социальных сетей. Потому те редкие посты актера в Instagram его поклонниками считаются настоящим событием. Ведь только из этих публикаций особенно любопытным становится понятно, где Иван и чем занимается.

Теперь уже известно, что неделю назад Ургант крутил педали своего велосипеда. Уставал, конечно, но все равно был в хорошем настроении, ведь он не раз говорил о том, что любит велоспорт. Теперь же в ленте микроблога Ивана появилась новая публикиция.

Здесь Ургант уже более респектабельный, с прилично отросшей окладистой бородой в белых юрбках и черно-белой рубашке. На заднем плане снимка красуется автомобиль с весьма узнаваемыми четырьмя кругами.

«Как говорится, с пробегом по России…», — подписал снимок Иван.

Подписчики стали придумывать и названия фотографии в целом, и имена для самого ведущего.

«Ивано Эскобар — новый Capos на 1! Кто-то заметил, как он изящно спрятал ствол за пояс…» — пишет комментатор.

«Миклухо-Маклай», «гений на отдыхе», «Фидель в 50-е», «мистер старый хипстер», «властелин колец», «стиляга». И это еще не все определения, подобранные фанатами для Ивана. Кроме того, поклонники просят артиста сбрить бороду, которая, по их мнению, не очень идет ему.

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автомобильвелосипедыИван Ургантотпускроссийский телеведущий

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Бородатый Иван Ургант променял велосипед на автомобиль
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