Иван Ургант в велосипедках пошутил над своей физической формой

Иван Ургант относится с юмором не только к работе, но и к жизни. Телеведущий на протяжении нескольких лет увлекается велоспортом. Увлечение гонками помогло звезде похудеть. Все же ведущий считает себя недостаточно подготовленным к заездам.
Ургант сфотографировался с любимым велосипедом и написал: «Тот случай, когда надел форму и уже устал…». Шутку поддержал Александр Ревва. Юморист пошутил, что ведущий не хочет возвращать велосипед и форму в прокат. Также Иван Ургант в присущей ему манере призвал подписчиков присоединиться к заезду в Коломне.
«Ты тоже ищешь возможность пощеголять в тугих велосипедках перед ребятами? Не понимаешь где ещё сверкнуть бритыми ногами? Хочешь похвастаться новым насосом? Тогда давай к нам!» — пошутил Иван Ургант.