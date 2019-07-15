Иван Ургант в велосипедках пошутил над своей физической формой

Иван Ургант относится с юмором не только к работе, но и к жизни. Телеведущий на протяжении нескольких лет увлекается велоспортом. Увлечение гонками помогло звезде похудеть. Все же ведущий считает себя недостаточно подготовленным к заездам.

Ургант сфотографировался с любимым велосипедом и написал: «Тот случай, когда надел форму и уже устал…». Шутку поддержал Александр Ревва. Юморист пошутил, что ведущий не хочет возвращать велосипед и форму в прокат. Также Иван Ургант в присущей ему манере призвал подписчиков присоединиться к заезду в Коломне.

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