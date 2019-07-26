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Волочкова объяснила шлейф преследующих ее скандалов

По словам танцовщицы, сплетни про нее распускают нехорошие люди.

Волочкова объяснила шлейф преследующих ее скандалов
Волочкова высказалась о скандалах вокруг себя/globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, что в последние годы за ней тянется шлейф всевозможных скандалов. При этом, как она считает, сплетни о ней распускают «моральные уроды», у которых жизнь не удалась.

Анастасия Волочкова. Фото
Волочкова не обращает внимание вокруг своей персоны/globallookpress.com

«Так было удобно. Так было проплачено. Потому что какие-то достоинства мои и мои шаги не выгодно никому освещать. Даже моему ребенку Арише пытались писать какие-то нелицеприятные вещи про меня. Ариша уже знает, как отвечать. Это просто моральные уроды, у которых несчастливая жизнь. У них нет такого дома, творчества, нет возможности заниматься любимым делом. Нет счастья. Вот они и злорадствуют. Моя дочь им пишет, чтобы они стали сначала, кем стала ее мать», — сказала Волочкова.

Она отметила, что в этой жизни прошла столько испытаний, что хватило бы на несколько жизней. По ее мнению, палки в колеса ей хотят поставить тысячи обиженных и недолюбленных мужчин, некоторым из которых она по разным причинам отказала.

«На моем месте уже другая бы отпустила руки. Уже ушла бы из профессии и была бы нигде. Живу я честно, открыто. Многие мечтали бы о такой жизни. Но, к сожалению, не могут и пытаются бросить в меня камень. Стрелы отлетят, потому что у меня есть очень мощный щит. Это моя доброта, мой позитив, который всегда меня спасает. И то что говорят многие недоброжелатели мне в спину, это доказывает, то что я впереди и мой путь верен. Остальное слышит только моя попа, которая прекрасней, чем многие лица людей», — заявила Анастасия Волочкова.

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Волочкова объяснила шлейф преследующих ее скандалов
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