Волочкова объяснила, почему рассталась с Фарухом Рузиматовым

Балерина Анастасия Волочкова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, почему рассталась со своей первой любовью, известным артистом балета, заслуженным артистом Таджикской ССР и Народным артистом России Фарухом Рузиматовым.

По ее словам, они с мужчиной были безумно влюблены друг в друга. Но на пути танцовщицы все время стояла ее мама, которая запрещала им встречаться. При этом балерине тогда было уже 19 лет и ей хотелось отношений с мужчиной. «Мама говорила, что я буду встречаться с Фарухом только через ее труп. Она утверждала, что сначала я должна была сделать карьеру, стать самодостаточным человеком. Но мне хотелось любви», — сказала балерина.

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При этом мать жестко мстила танцовщице. Она уходила из дома и у Волочковой возникал панический страх, что с родительницей что-то случилось. Как считает балерина, мать просто манипулировала ей в те годы.

В итоге их роман с Фарухом Рузиматовым сошел на нет. «В какой-то момент я поняла, что нам с ним не по пути и все ему сказала. Несмотря на это мы до сих пор большие друзья. Да и мама после нашего расставания наладила отношения с Фарухом», — заявила Волочкова.