ЗВЕЗДЫ

Не шпагат, но откровенно: Волочкова показала фигуру в купальнике

Балерина попарилась в бане с дочкой после премьеры спектакля.

Не шпагат, но откровенно: Волочкова показала фигуру в купальнике
Анастасия Волочкова. Фото: globallookpress

Анастасия Волочкова решила отдохнуть в бане. Вместе с дочкой Ариадной балерина сначала попарилась, а потом окунулась в ледяную купель. Звезда попросила девочку сфотографировать её в бочке. Для выходного дня Волочкова выбрала мини-бикини цвета фуксии с неоновой окаемкой.

Балерина заслуженно наслаждается выходным, поскольку предыдущие дни у неё были насыщенные. Долгое время Анастасия готовилась к премьере спектакля «Балерина в зазеркалье цирка». Звезда добавила к балетным па цирковые трюки. Из-за изнурительных тренировок Волочкова повредила ногу. После растяжения щиколотка вспухла, но балерина продолжила выступать сквозь боль. Так что отдых в бане ей был необходим.

После премьеры Анастасия Волочкова посетила Старо-Голутвин монастырь. Для церкви балерина выбрала неподходящий образ – дырявые джинсы, высокие каблуки и шубу. Затем Волочкова пришла на трибуны поддержать футбольную команду «Коломна». После окончания матча звезда «защитила» ворота фирменным шпагатом, который недавно вошел в «Книгу Рекордов России».

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Не шпагат, но откровенно: Волочкова показала фигуру в купальнике
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