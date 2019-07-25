Алибасов опубликовал фото Федосеевой-Шукшиной на могиле бывшего мужа

Бари Алибасов почтил память прославленного писателя Василия Шукшина в день его 90-летия. В аккаунте продюсера «На-На» в Instagram появился снимок с Новодевичьео кладбища, где похоронен литератор.

На фото можно увидеть супругу Бари Каримовича Лидию Федосееву-Шукшину. С печальным выражением на лице она сидит на скамейке рядом с памятником, установленным на могиле бывшего мужа.

Как отметил Алибасов в подписи к фото, Шукшин был писателем, способным ясно и красиво рассказать о русском народе и живописать образы простых людей.

«Так мог сделать только гениальный автор – Василий Макарович Шукшин. Сегодня 90 лет со дня рождения Гения», – написал продюсер.

Ранее о своем знаменитом отце высказалась Мария Шукшина. Актриса посетовала, что о писателе стали забывать, а его место в людских умах прочно заняли такие личности, как Филипп Киркоров и Ольга Бузова. Мария назвала своей главной задачей сохранить память о родителе. Сейчас, например, она играет в постановке по повести Шукшина «Калина красная», с этим спектаклем актеры ездят по российским городам.