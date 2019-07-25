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Шукшина заявила, что вместо ее отца на слуху Бузова и Киркоров

По словам актрисы, ее основная цель - сделать так, чтобы знаменитого писателя не забыли.

Шукшина заявила, что вместо ее отца на слуху Бузова и Киркоров
Шукшина раскритиковала отечественных звезд эстрады/globallookpress.com

Актриса Мария Шукшина заявила, что сейчас у людей на уме вовсе не ее знаменитый отец – писатель и актёр Василий Шукшин. «Бузова, Киркоров – это то, что сейчас на слуху, а Шукшин не на слуху. Моя цель и задача — чтобы его не забывали», — заявила звезда.

Ольга Бузова. Фото
Шукшина нелестно высказалась об Ольге Бузовой/globallookpress.com

Отметим, что 25 июля 2019 года исполняется 90 лет со дня рождения писателя Василия Шукшина. Сейчас его дочь задействована в постановке «Калина красная» по повести отца, с которой ездит по городам страны. Она отметила, что для нее огромная ответственность выходить на сцену и играть в этом спектакле.

Филипп Киркоров. Фото
Киркоров попал под критику Шукшиной/globallookpress.com

По словам Марии Шукшиной, для нее очень важно, чтобы зрители не просто посмотрели спектакль с ее участием, а после него задумались и поразмышляли об увиденном. Актриса считает, в стране царит «полная безнравственность». У многих людей отсутствуют такие понятия, как совесть и честь. Все продается и покупается.

«Если папа был бы жив, это бы его убило во второй раз. Это убивает душу! Мир настолько стал материальным! Лишь бы пожрать, напиться, посмотреть кто с кем спит, покритиковать, написать гадости в Instagram, чтобы самоутвердиться за счет другого. Если ты там кого-то обозвал, значит ты себя поднимаешь. Это наше время. Ужас какой-то!» — заявила актриса, которую цитирует «Комсомольская правда».

Отметим, что Мария Шукшина известна своими резкими высказываниями в адрес знаменитостей. Ранее, к примеру, от нее доставалось популярному ведущему Андрею Малахову. Шукшина заявляла, что тот предлагал ей большие деньги, чтобы она пришла в студию его программы. Малахов ответил, что актриса выдала желаемое за действительное и денег за участие он ей не предлагал.

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Андрей МалаховВасилий ШукшинМария ШукшинаОльга БузоваФилипп Киркоров

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Шукшина заявила, что вместо ее отца на слуху Бузова и Киркоров
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