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Виторган и Нинидзе впервые вместе вышли в свет

Влюбленные появились на премьере картины «Гив ми либерти».

Виторган и Нинидзе впервые вместе вышли в свет
Виторган вышел в свет с новой возлюбленной/globallookpress.com

Актер Максим Виторган впервые вышел в свет со своей молодой возлюбленной Нино Нинидзе, которая, напомним, на 19 лет его моложе. Пара отдыхала вместе в Одессе, а затем они были замечены уже в Москве — на премьере картины «Гив ми либерти». Отметим, что актеры не подают вида, что у них роман. На премьере вели себя скромно, даже за руки на публике не подержались, сообщает телеграм-канал «Только никому».

Нино Нинидзе. Фото
Нино Нинидзе стала встречаться с Виторганом/globallookpress.com

Добавим, что бывшая супруга Максима Виторгана, светская львица Ксения Собчак ведет себя куда более раскованно. Она уже давно перестала скрывать чувства к режиссеру Константину Богомолову. На днях она нежно поздравила его с днем рождения.

Напомним, Ксения Собчак летом нынешнего года оформила развод с Максимом Виторганом. От этого союза родился сын Платон. Сейчас пара поддерживает отношения ради совместного ребенка.

Что касается Виторгана, то он с головой ушел в работу, поставив спектакль в качестве режиссера. В личной жизни, судя по всему, все хорошо и он наслаждается общением с новой возлюбленной. Напомним, Нино также недавно пережила развод.

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Константин БогомоловКсения СобчакМаксим ВиторганНино НинидзеОдесса

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Виторган и Нинидзе впервые вместе вышли в свет
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