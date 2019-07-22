ЗВЕЗДЫ

Максим Виторган был замечен на отдыхе с Нино Нинидзе

Актеры провели несколько дней в Одессе, но пока по-прежнему не комментируют свои отношения.

Максим Виторган был замечен на отдыхе с Нино Нинидзе
Максим Виторган провел выходные в компании Нино Нинидзе? ФОТО: www.instagram.com/mvitorgan

Новости о том, что Максим Виторган встречается с Нино Нинидзе находят свое подтверждение. Недавно пару снова видели вместе в Одессе, где они устроили совместные выходные. В Instagram Виторгана появилось фото, сделанное у бассейна, в кадр попала женская ножка. И хоть актер не стал уточнять чья она, подписчики предположили, что он находится в компании Нинидзе.

Максим Виторган опубликовал загадочное фото у бассейна
ФОТО: www.instagram.com/mvitorgan

Нинидзе тоже намекнула, что проводит время не в одиночестве. В ее Instagram появилось короткое видео, указывающее на романтичную прогулку. Спутники держатся за руки и наслаждаются солнечной погодой.

Нино Нинидзе намекнула, что у нее новые романтичные отношения
ФОТО: www.instagram.com/ninosha13/

 

 

Слухи о том, что Максима и Нино связывают более, чем дружеские отношения, появились в начале июля. Потом их заметили вместе на премьере фильма «Троица», позже — на спектакле «Нод», затем в модном заведении Dvor 12.

История этих отношений примечательна еще и тем, что совсем недавно Виторган и Нинидзе расстались со своими вторыми половинками. Первым рухнул брак Ксении Собчак, а потом о разводе заявили Кирилл Плетнев с супругой.

Нино старательно обходит тему новых отношений и на все вопросы отвечает, что сейчас занята разводом. Но на днях она написала на своей странице в Instagram, что начинается новый этап ее жизни.
«А сколько ещё интересного впереди!…путь к себе, долгий…но очень верный!», — оставила запись актриса.

Подписчики расценили это как готовность к новым отношениям и с нетерпением ждут, когда Нинидзе официально подтвердил свой роман с Максимом Виторганом, сообщает сайт 7days.ru.

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Виторган и НинидзеКирилл ПлетневКсения Собчак

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Максим Виторган был замечен на отдыхе с Нино Нинидзе
Интересно?
Поделись с друзьями: