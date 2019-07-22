Максим Виторган был замечен на отдыхе с Нино Нинидзе

Актеры провели несколько дней в Одессе, но пока по-прежнему не комментируют свои отношения.

Новости о том, что Максим Виторган встречается с Нино Нинидзе находят свое подтверждение. Недавно пару снова видели вместе в Одессе, где они устроили совместные выходные. В Instagram Виторгана появилось фото, сделанное у бассейна, в кадр попала женская ножка. И хоть актер не стал уточнять чья она, подписчики предположили, что он находится в компании Нинидзе.

Нинидзе тоже намекнула, что проводит время не в одиночестве. В ее Instagram появилось короткое видео, указывающее на романтичную прогулку. Спутники держатся за руки и наслаждаются солнечной погодой.

Слухи о том, что Максима и Нино связывают более, чем дружеские отношения, появились в начале июля. Потом их заметили вместе на премьере фильма «Троица», позже — на спектакле «Нод», затем в модном заведении Dvor 12.

История этих отношений примечательна еще и тем, что совсем недавно Виторган и Нинидзе расстались со своими вторыми половинками. Первым рухнул брак Ксении Собчак, а потом о разводе заявили Кирилл Плетнев с супругой.

Нино старательно обходит тему новых отношений и на все вопросы отвечает, что сейчас занята разводом. Но на днях она написала на своей странице в Instagram, что начинается новый этап ее жизни.

«А сколько ещё интересного впереди!…путь к себе, долгий…но очень верный!», — оставила запись актриса.

Подписчики расценили это как готовность к новым отношениям и с нетерпением ждут, когда Нинидзе официально подтвердил свой роман с Максимом Виторганом, сообщает сайт 7days.ru.