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Волочкова «защитила» футбольные ворота фирменным шпагатом

Теперь, уверена бывшая балерина, ни один мяч в них не попадет.

Волочкова «защитила» футбольные ворота фирменным шпагатом
АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

Анастасия Волочкова побывала в Коломне. Сначала бывшая балерина в весьма экстравагантном наряде посетила Старо-Голутвинский монастырь и пообщалась там с отцом Варлаамом. А затем оказалась на футбольном матче местной детской команды.

Все было очень душевно: и общение с юными спортсменами, которым Анастасия раздавала автографы, и с руководством клуба – все с улыбками и добрыми пожеланиями. Затем Волочкова продемонстрировала свой фирменный шпагат. На этот раз бывшая балерина его выполнила в футбольных воротах. Такое, действительно, было впервые.

«Я защитила ворота Коломны своим шпагатом, вошедшим в «Книгу Рекордов России»! Отгадайте его длину! Но теперь ни один гол не будет в эти ворота забит! Уверяю! «Поцелуй меня в пачку!». Готовим клип с футболистами!», — подписала снимок звезда.

Эх, жаль, комментарии Волочкова в своем Instagram давно уже закрыла. И не прочла новую порцию комплиментов и критики. А вас впечатляют шпагаты Анастасии?

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Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостибывшая балеринафирменный шпагатфутбол

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Волочкова «защитила» футбольные ворота фирменным шпагатом
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