Волочкова «защитила» футбольные ворота фирменным шпагатом

Теперь, уверена бывшая балерина, ни один мяч в них не попадет.

Анастасия Волочкова побывала в Коломне. Сначала бывшая балерина в весьма экстравагантном наряде посетила Старо-Голутвинский монастырь и пообщалась там с отцом Варлаамом. А затем оказалась на футбольном матче местной детской команды.

больше по теме Анастасия Волочкова вспомнила о своем первом шпагате Балерина призналась, что годами работала над идеальной растяжкой.

Все было очень душевно: и общение с юными спортсменами, которым Анастасия раздавала автографы, и с руководством клуба – все с улыбками и добрыми пожеланиями. Затем Волочкова продемонстрировала свой фирменный шпагат. На этот раз бывшая балерина его выполнила в футбольных воротах. Такое, действительно, было впервые.

«Я защитила ворота Коломны своим шпагатом, вошедшим в «Книгу Рекордов России»! Отгадайте его длину! Но теперь ни один гол не будет в эти ворота забит! Уверяю! «Поцелуй меня в пачку!». Готовим клип с футболистами!», — подписала снимок звезда.

Эх, жаль, комментарии Волочкова в своем Instagram давно уже закрыла. И не прочла новую порцию комплиментов и критики. А вас впечатляют шпагаты Анастасии?