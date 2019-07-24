ЗВЕЗДЫ

Волочкова посетила монастырь в рваных джинсах и на высоких каблуках

Балерина была в Коломне, где в очередной раз экстравагантно себя проявила.

Волочкова посетила монастырь в рваных джинсах и на высоких каблуках
Анастасия Волочкова / Global look press

Анастасия Волочкова — одна из самых эксцентричных звезд российского шоу-бизнеса. Она не устает удивлять своих поклонников.

В этот раз балерина отправилась в Коломну, где встретилась с юными почитателями своего таланта, а также посетила один из местных монастырей.

Причем для визита в храм Анастасия выбрала весьма необычный наряд. Она надела белые рваные джинсы, короткую шубу и босоножки на высоких каблуках. При этом голова балерины все же была накрыта платком.

«Монастырь Старо-Голутвин и отец Варлаам. Коломна. Такой насыщенный день!» — подписала серию новых фотографий у себя в Instagram 43-летняя Волочкова.

Напомним, что совсем недавно Анастасия представила в Москве свой новый балетно-цирковой проект под названием «Балерина в зазеркалье цирка». В спектакле, в частности, принимает участие бывший возлюбленный и коллега Волочковой Ринат Арифулин. Волочкова очень долго и упорно готовилась к премьере постановки и постоянно держала в курсе всех событий своих поклонников в соцсетях.

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Волочкова посетила монастырь в рваных джинсах и на высоких каблуках
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