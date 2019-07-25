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Гвердцители объяснила, почему ее 33-летний сын не женится

Певица отметила, что мечтает в недалеком будущем стать бабушкой.

Гвердцители объяснила, почему ее 33-летний сын не женится
Тамара Гвердцители рассказала о своем сыне/globallookpress.com

Певица Тамара Гвердцители во время «Славянского базара в Витебске» объяснила, почему ее 33-летний единственный сын Сандро Кахабришвили до сих пор не женился. Напомним, что он родился от первого брака звезды с режиссером Георгием Кахабришвили, который занимал в свое время высокую должность заместителя председателя Гостелерадио Грузии.

Тамара Гвердцители. Фото
Сын Гвердцители до сих пор не женился/globallookpress.com

Как отметила Тамара Гвердцители, она не торопит сына с женитьбой, хотя и мечтает о внуках. «Кто-то рано обзаводится семьей, а кто-то не спешит», — философски порассуждала артистка. При этом она заметила, что девушка у единственного сына есть.

Отметим, что сын Тамары Гвердцители учился в США. Затем он поехал продолжать обучение в столице Англии Лондоне. По образованию мужчина историк. Как сказала певица, сын пишет книги и научные труды.

«Сандро – человек научного склада ума, очень образованный, грамотный, эрудированный. Он знает грузинский и русский языки, но лучше всего говорит по-английски», — заявила артистка, слова которой приводит портал Dni.ru.

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Тэги:

Георгий КахабришвилиГрузияСандро КахабришвилиТамара Гвердцители

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Гвердцители объяснила, почему ее 33-летний сын не женится
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