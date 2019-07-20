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Тамара Гвердцители стала активно заниматься йогой

Благодаря этому, а также правильному питанию она выглядит заметно моложе своих лет.

Тамара Гвердцители стала активно заниматься йогой
Тамара Гвердцители выглядит моложе своих лет/globallookpress.com

Певица Тамара Гвердцители на недавнем фестивале «Славянский базар» продемонстрировала перед публикой свою прекрасную фигуру. При этом не стоит забывать, что народной артистке уже 57 лет. Известно, что яркая исполнительница никогда не занималась фанатично спортом. Однако регулярные физические нагрузки она практикует регулярно. Особенно по душе ей йога на начальном уровне. Благодаря активным занятиям звезда выглядит намного моложе своих лет.

Тамара Гвердцители
Гвердцители в прекрасной форме/КП/Павел Мартинчик

Все поклонники артистки, пришедшие на «Славянский базар», отметили, что у Тамары Гвердцители подтянутая фигура. Причем кожа на похудевшем лице нигде «не провисла». Скорее всего, звезда делает на регулярной основе массаж и процедуры аппаратной косметологии.

Также известно, что Гвердцители не из тех артистов, кто прибегает к пластической хирургии и уколам красоты. Певица ранее в интервью с журналистами подчёркивала, что она всегда за естественность. На ее лице можно увидеть живую мимику и даже немного возрастных морщинок, которые она не скрывает от публики.

Добавим, что Тамара Гвердцители никогда не экспериментирует с жесткими диетами, чаями и таблетками для похудения. Она питается полезными для здоровья продуктами. Ее обновленная фигура – результат правильного питания, сообщает «Комсомольская правда».

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занятия йогойТамара Гвердцителифестиваль "Славянский базар"

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Тамара Гвердцители стала активно заниматься йогой
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