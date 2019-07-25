НВО впервые прокомментировала петицию фанатов «Игры престолов»

Программный директор компании НВО Кейси Блойс прокомментировал петицию фанатов сериала «Игры престолов», требующих переснять последний сезон культовой саги, которую они сочли неудачной.

«Есть очень, очень мало недостатков в том, чтобы иметь чрезвычайно популярное шоу. И у многих людей есть свои представления о том, как оно должно закончиться. Петиция показала, что к сериалу проявляется большой интерес и даже страсть, но это не то, над чем мы серьезно задумывались», сказал Блойс.

Кроме того, программный директор прокомментировал положение дел с приквелом «Престолов», в котором будет играть Наоми Уоттс.

«Съемка завершилась, все выглядит очень хорошо. Актерский состав был потрясающим, Джейн Голдман и SJ Кларксон сейчас заняты монтажом», — цитирует представителя компании издание Variety.

Напомним, нетак давно были объявлены номинанты премии «Эмми». «Игра престолов» при этом установила абсолютный рекорд по их числу. При самом удачном стечении обстоятельств сериал сможет получить 32 премии. Достаться заветная статуэтка может, например, Киту Харингтону, сыгравшему в фильме Джона Сноу.