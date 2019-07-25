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«Повторяешься, Сережа»: Собчак упрекнула Шнурова в скудности речи

Светская львица продолжила поэтический баттл с лидером группы «Ленинград».

«Повторяешься, Сережа»: Собчак упрекнула Шнурова в скудности речи
Собчак вызвала Шнурова на "Версус"/globallookpress.com

Светская львица Ксения Собчак в Instagram упрекнула лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в скудности речи. Музыкант разразился очередным стихотворением, адресованным телеведущей. В нем, в частности, он заявил, что «кому-то суждено мужа лысого, а кому-то быть всю жизнь анальной пробкой», явно намекая на незавидную «участь» светской львицы.

«Для пикантности, для остроты и прочее,
Лезть куда не звали. «Звали ведь?»
Из говна штампуя многоточия,
Гербовой печатью розоветь.
Перемазалась немного. Да, уж, что там.
Будут спрашивать опять, — а ты была где?
Вот такая выпала работа,
Быть затычкой. Как бы в шоколаде», — заявил в конце своего повествования Сергей Шнуров.

Собчак и Шнуров оставляют едкие комментарии
Собчак вызвала Шнурова на «Версус»/instagram.com/shnurovs/

На это светская львица отреагировал в комментариях. «Повторяешься, Сережа, про затычку. Прям анальная фиксация какая-то. Приходи уже на «Версус» биться. Там покажешь класс говнометания», — заявила возлюбленная режиссера Константина Богомолова. Добавим, что «Версус» — это российское интернет-шоу в жанре рэп-баттлов.

Напомним, что «поэтические споры» между Собчак и Шнуровым разгорелись после того, как лидер «Ленинграда» заявил, что строчки для светской львицы пишет Богомолов. Телеведущая в ответ разразилась матерным стихотворением. Далее звезды продолжили подкалывать друг друга в стихотворной форме.

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Тэги:

Константин БогомоловКсения СобчакСергей Шнуров

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«Повторяешься, Сережа»: Собчак упрекнула Шнурова в скудности речи
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