«Повторяешься, Сережа»: Собчак упрекнула Шнурова в скудности речи

Светская львица Ксения Собчак в Instagram упрекнула лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в скудности речи. Музыкант разразился очередным стихотворением, адресованным телеведущей. В нем, в частности, он заявил, что «кому-то суждено мужа лысого, а кому-то быть всю жизнь анальной пробкой», явно намекая на незавидную «участь» светской львицы.
«Для пикантности, для остроты и прочее,
Лезть куда не звали. «Звали ведь?»
Из говна штампуя многоточия,
Гербовой печатью розоветь.
Перемазалась немного. Да, уж, что там.
Будут спрашивать опять, — а ты была где?
Вот такая выпала работа,
Быть затычкой. Как бы в шоколаде», — заявил в конце своего повествования Сергей Шнуров.
На это светская львица отреагировал в комментариях. «Повторяешься, Сережа, про затычку. Прям анальная фиксация какая-то. Приходи уже на «Версус» биться. Там покажешь класс говнометания», — заявила возлюбленная режиссера Константина Богомолова. Добавим, что «Версус» — это российское интернет-шоу в жанре рэп-баттлов.
Напомним, что «поэтические споры» между Собчак и Шнуровым разгорелись после того, как лидер «Ленинграда» заявил, что строчки для светской львицы пишет Богомолов. Телеведущая в ответ разразилась матерным стихотворением. Далее звезды продолжили подкалывать друг друга в стихотворной форме.