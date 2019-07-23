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«Моя Жар-птица»: Собчак обратилась к Богомолову в его день рождения

23 июля режиссеру исполнилось 44 года.

«Моя Жар-птица»: Собчак обратилась к Богомолову в его день рождения
Собчак тепло поздравила Богомолова с днем рождения/globallookpress.com

Светская львица Ксения Собчак в Instagram оставила трогательное признание в любви своему новому возлюбленному, режиссеру Константину Богомолову. Она привела строчки из песни Наташи Королевой «Маленькая страна». «Есть за горами, за лесами маленькая страна. Там звери с добрыми глазами, там жизнь любви полна. Там чудо-озеро искрится, там зла и горя нет. Там во дворце живет жар-птица и людям дарит свет!».

В хештегах Ксения Собчак написала: «Моя Жар-птица», «Поймала за хвост», «С днем рождения», «Стихи о любви». На опубликованной видеозаписи телеведущая идет вместе с режиссером, а потом начинает его целовать в щечку. Отметим, что Константину Богомолову 23 июля исполнилось 44 года.

Первые слухи о романе Собчак и Богомолова появились примерно полгода назад. Пару стали видеть вместе в разных местах. Чуть позже стало известно, что телеведущая уже не живет с актером Максимом Виторганом. Минувшей зимой между Богомоловым и Виторганом произошел конфликт с рукоприкладством около одной из кофеен в столице. Все закончилось травмой носа у режиссера. Добавим, что ради общего ребенка, сына Платона, Собчак и Виторган сохранили хорошие отношения.

Любопытно, что Константин Богомолов отметился под постом своей возлюбленной. Он написал: «Любовь моя, освобожденная женщина Востока! Ты делаешь меня самым счастливым».

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«Моя Жар-птица»: Собчак обратилась к Богомолову в его день рождения
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