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Лопырева объяснила, почему у Ольги Бузовой больше подписчиков

По словам модели, «оголять душу» перед людьми, в отличие от певицы, она не готова.

Лопырева объяснила, почему у Ольги Бузовой больше подписчиков
Лопырева снова высказалась о Бузовой/globallookpress.com

Модель Виктория Лопырева стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии разговор зашел о том, сколько подписчиков в Instagram сейчас у посла чемпионата мира по футболу в России. Выяснилось, что их количество перевалило за три миллиона фолловеров, чем звезда очень гордится.

Ольга Бузова. Фото
У Ольги Бузовой более 15 миллионов подписчиков/globallookpress.com

Между тем Алла Довлатова сказала, что модели еще далеко до рекордов некоторых российских знаменитостей. В пример она привела певицу и телеведущую Ольгу Бузову. У той, напомним, количество подписчиков в социальных сетях перевалило за 15 миллионов.

«Я не готова, как некоторые, оголять душу перед подписчиками. Кроме того, порой звезды эксплуатируют общество на своих постоянных рассказах, как им приходится тяжело. Они ищут поддержку и сострадание. Если честно, я вообще сейчас стараюсь не судить людей. Некоторые люди с рождения мудрые, а некоторые могут дожить до восьмидесяти лет и все равно умереть дураками», — сказала Виктория Лопырева.

Отметим, что за последнее время модель уже не в первый раз рассуждает об Ольге Бузовой. Не так давно в интервью одному из ведущих спортивных изданий она назвала певицу «трудолюбивой и пробивной бездарностью». Лопыревой, как она выразилась, не очень приятно, что песни исполнительницы звучат из каждого утюга.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваВиктория ЛопыреваОльга Бузова

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Лопырева объяснила, почему у Ольги Бузовой больше подписчиков
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