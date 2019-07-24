Воеводина готова пройти ДНК-тест, чтобы доказать отцовство супруга

Близкая подруга победительницы конкурса «Мисс Москва» Оксаны Воеводиной Лилия Настаева заявила, что русская красавица готова пройти ДНК-тест, чтобы доказать, что она родила ребенка от экс-короля Малайзии Мухаммада V. Сейчас, напомним, мужчина занимает должность султана одного из штатов.

По словам Настаевой, у папы и сына одно лицо, поэтому непонятно, почему окружение экс-короля распускает слухи якобы она родила ребенка не от него. В то же время женщина не стала комментировать информацию, почему после родов Воеводина не живет с мужем, а поселилась в Подмосковье. По ее словам, также неизвестно видел ли супруг своего ребенка сразу после родов.

Настаева сказала, что сейчас Оксана Воеводина вся ушла в материнство. Она заботится о своем сыне и уделяет ему все свое свободное время. Огромную помощь красавице оказывает ее мама.

Настаева также не хотела бы распространяться о том, был все-таки развод в звездной семье или нет. По ее словам, пост Воеводиной, в котором она сказала, что слышит слова поддержки, неправильно поняли. В данном контексте подруга просто радовалась, что ее любят россияне и следят за ее судьбой. От этого ей становится тепло на душе, сообщает «Комсомольская правда».