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Молодая мама Оксана Воеводина приехала на конкурс красоты

Жена бывшего короля Малайзии стала членом жюри «Красы России-2019».

Молодая мама Оксана Воеводина приехала на конкурс красоты
Чуть больше месяца назад Оксана Воеводина родила сына. ФОТО: GLOBALLOOK.COM

26 июня в концертном зале «Vegas City Hall» проходит финал 25-го конкурса красоты «Краса России-2019», старейшего в стране. Члены жюри выбирают самую талантливую и красивую россиянку из 48 представительниц городов страны.

Это событие, конечно, уже само по себе яркое зрелище, о котором пишет пресса. Но в этом году конкурс привлек к себе внимание еще и тем, что одним из членов жюри в этом году стала победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина, чье имя уже давно привлекает светских хроникеров по всему миру, пишет кр.ru.

Все потому, напомним, что в прошлом году она стала супругой бывшего короля Малайзии Туанку Мухаммада V, который ради любимой отрекся от престола, а сама Оксана приняла ислам и сменила имя на Рихана. А совсем недавно, чуть больше месяца назад, красавица подарила своему мужу сына Леона.

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конкурс красотыКраса Россиимолодая мамаОксана Воеводина

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Молодая мама Оксана Воеводина приехала на конкурс красоты
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