После разрыва с Купером Шейк не стремится к новым отношениям

После того, как 33-летняя супермодель Ирина Шейк рассталась с голливудским актером Брэдли Купером, журналисты, светские сплетники и поклонники пристально следят за тем, кто станет новым избранником знаменитости.

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Однако, ничего похожего на романтические отношения у Ирины не замечают, несмотря даже на то, недавно ее видели в компании креативного директора британского Vogue Алека Максвелла. Шейк много работает и занимается дочерью, которую она родила два года назад Куперу.

Вот и знакомые утверждают, что пока модель не стремится к новым отношениям и ни с кем не встречается. Все внимание сосредоточено на малышке. Конечно, Ирина хотела бы перемен в своей личной жизни, но не на этом этапе, сегодня у звезды другие приоритеты. Не так давно закончились ее длительные отношения, и Шейк нужно прийти в себя и восстановить силы, пишет издание Enews со ссылкой на знакомых модели.

Напомним, причиной расставания Ирины Шейк и Брэдли Купера, по разговорам, считается американская певица Леди Гага. Узнав об этом российский Instagram завалил комментариями страницу звезды. Негатива там, впрочем, не было. Между тем, вся троица из предполагаемого любовного треугольника до сих пор хранит молчание по поводу произошедшего.