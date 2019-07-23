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«Люби и зажигай»: Валерия вспомнила о личном празднике Газманова

Певица с небольшим опозданием поздравила народного артиста России с Днем рождения.

«Люби и зажигай»: Валерия вспомнила о личном празднике Газманова
Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Globallookpress.com)

Свой День рождения народный артист России Олег Газманов отпраздновал еще 22 июля. Имениннику исполнилось 68 лет. Одним из первых певца поздравил композитор Игорь Николаев. Супруг Юлии Проскуряковой обратился к артисту, пожелав ему новых творческих свершений и долголетия. Николаев подметил, что всегда ощущает себя комфортно в компании Газманова, будь то светская вечеринка, общая гримерка, сборный концерт.

Валерия поздравила Олега Газманова с 68-летием (Фото: Instagram.com/valeriya)

С небольшим опозданием о личном празднике Олега Газманова вспомнила и певица Валерия. Свое поздравление супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина опубликовала в Stories в ночь на 23 июля. Артистка поделилась с подписчиками совместным фото с именинникам.

«Олег, дорогой, поздравляю с Днем рождения!! Пой, люби, сочиняй, зажигай», — добавила Валерия.

Напомним, что старший сын Олега Газманова — Родион, которому в июле исполнилось 38 лет, пошел по стопам отца, выбрав профессию артиста.

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«Люби и зажигай»: Валерия вспомнила о личном празднике Газманова
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