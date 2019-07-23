«Люби и зажигай»: Валерия вспомнила о личном празднике Газманова

Свой День рождения народный артист России Олег Газманов отпраздновал еще 22 июля. Имениннику исполнилось 68 лет. Одним из первых певца поздравил композитор Игорь Николаев. Супруг Юлии Проскуряковой обратился к артисту, пожелав ему новых творческих свершений и долголетия. Николаев подметил, что всегда ощущает себя комфортно в компании Газманова, будь то светская вечеринка, общая гримерка, сборный концерт.

С небольшим опозданием о личном празднике Олега Газманова вспомнила и певица Валерия. Свое поздравление супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина опубликовала в Stories в ночь на 23 июля. Артистка поделилась с подписчиками совместным фото с именинникам.

«Олег, дорогой, поздравляю с Днем рождения!! Пой, люби, сочиняй, зажигай», — добавила Валерия.

Напомним, что старший сын Олега Газманова — Родион, которому в июле исполнилось 38 лет, пошел по стопам отца, выбрав профессию артиста.