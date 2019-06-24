Уикенд на природе: Валерия сыграла в бадминтон с сыном Артемием

Выходные певица Валерия привыкла проводить с пользой. Сама исполнительница признавалась, что не дает себе спуску даже в отпуске. Отправляясь в Европу, Валерия вместо модных показов выберет поход в музей. Об этом знаменитость рассказывала в одном из своих интервью.

Также певице нравится проводить время на свежем воздухе с близкими. Вместе с 24-летним сыном Артемием исполнительница сыграла в бадминтон. В кадре Валерия запечатлена в мини-шортах, простой свободной футболке и кепке. Образ певицы дополнили голубые кроссовки. Наследник исполнительницы ходил по траве босиком.

«У нас сегодня победила дружба», — отметила певица.

К слову, отправляясь в отпуск, Валерия старается не забывать о ежедневных тренировках. При хорошей солнечной погоде певица из спортзала перемещается на открытую площадку. Исполнительница тщательно следит за фигурой. Еще ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев отметил, что певица прекрасно выдерживает все «возрастные атаки» и может позволить себе появляться на публике в мини-платье.