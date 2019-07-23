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Водонаева обвинила россиян в бесцеремонности после «травли» Гаги

Хотя и похвалила пользователей Сети за проявленное чувство юмора.

Водонаева обвинила россиян в бесцеремонности после «травли» Гаги
По словам Алены Водонаевой, россияне славятся своей манерой сразу бросаться в бой. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Алена Водонаева понаблюдала за тем, что творилось в последние дни на странице в Instgaram Леди Гаги, и решила высказать свое мнение на этот счет. С одной стороны, считает Алена, россияне продемонстрировали великолепное чувство юмора. Все эту переписку можно было бы поставить в пример «диванным хейтерам», пишущим гадости в комментариях к постам знаменитостей.

«Подойдите к своему любимому занятию с юмором, чтобы объект вашей ненависти сам поржал и поставил вам лайк за комментарий», — предлагает им звезда.

С другой же стороны, Водонаева отмечает, что травля в социальных сетях, называемая кибербуллингом, – объект самого пристального внимания властей. Даже многочисленные звезды участвуют в съемках специальных роликов, призывая прекратить оскорбления в Сети. В особенности это касается детей, чья психика еще не отличается устойчивостью.

«Особенно печально, что Россия — лидер по кибербуллингу. Исследования Microsoft показали, что половина опрошенных российских детей и подростков в возрасте от 8 до 17 лет становились объектами травли. И я не удивлена этому, ведь их родители делают то же самое», — признается Алена Водонаева.

Звезда подчеркивает, что российская бесцеремонность и привычка мгновенно переходить в атаку – большая проблема. И пока на государственном уровне вопрос травли в Сети обычных людей так и не решен, пишет издание «7 дней».

Напомним, волна активности русского Instagram поднялась после того, в СМИ сообщили о расставании модели Ирины Шейк и американского актера Брэдли Купера. Накалило ситуацию и сообщение о якобы переезде знаменитой певицы к артисту. Сама российская модель никак не комментировала ситуацию. Зато пользователи соцсетей из России заваливали Леди Гагу комментариями.

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Водонаева обвинила россиян в бесцеремонности после «травли» Гаги
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