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На экраны выйдут продолжения мультфильмов «Умка» и «Веселая карусель»

Их авторы получат государственную поддержку.

На экраны выйдут продолжения мультфильмов «Умка» и «Веселая карусель»
Министерство культуры окажет финансовую поддержку российским аниматорам. Фото: Кадр из мультфильма "Веселая карусель"

Российское министерство культуры поделилось планами поддержки российских аниматоров на оставшиеся месяцы 2019 года. На официальном сайте ведомства появилась информация о том, власти намерены поддержать 50 мультипликационных проектов, среди которых есть и проекты Союзмультфильма.

Студия намерена возродить и снять продолжения советских мультфильмов «Веселая карусель», «Умка», «Приключения Пети и волка». Всего Союзмультфильм получит деньги на семь своих проектов. Кроме того, средства достанутся и создателям «Малышариков-5», «Бодо Бородо. Путешествия», «Динозавра Рики», третьего выпуска «Мультипелки», «Лунтика и его друзей», «Белки и Стрелки. Тайны космоса», «Горы самоцветов» и другие.

Конечно, это новость обрадует родителей маленьких россиян, детство которых и прошло вместе с этими мультфильмами. А вот мировая аудитория известных диснеевских историй была не так давно весьма удивлена и даже обескуражена. Студия Disney решила переснять свою легендарную «Русалочку. И на роль Ариэль, в духе принципов толерантности, была выбрана темнокожая актриса 19-летняя RnB-исполнительница Халли Бейли, которую «сосватала» авторам ни кто-нибудь, а сама Бейонсе.

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На экраны выйдут продолжения мультфильмов «Умка» и «Веселая карусель»
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