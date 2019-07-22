Принц Джордж может потерять право на трон

Принцу Джорджу 22 июля исполнилось шесть лет. Кейт Миддлтон и принц Уильям пока не говорят ему, что в один прекрасный день он может стать королем. Однако это не отменяет того факта, что малыш занимает третье место в очереди на британский престол.
Тем не менее, в будущем Джордж может лишиться права на трон, если нарушит правило о наследовании. Оно также касается и остальных претендентов на корону.
Трон в Британии передается не только по наследству, но и регулируется парламентским Биллем о правах от 1689 года и Актом о престолонаследии в Великобритании от 1701 года.
Согласно обоим документам, «римский католик исключается из очереди наследников на трон».
Все члены королевской семьи принадлежат Англиканской церкви с 16 века и являются протестантами. Это значит, что если принц Джордж подастся в католики, то он автоматически исключается из очереди в короли.
Соверен также обязан принести клятву, что будет поддерживать законы протестантской веры, будучи главой Англиканской и Шотландской церкви.
Тем не менее принц Джордж сможет жениться на католичке и не потерять трон. Соответствующая поправка к акту о престолонаследии вступила в силу в марте 2015 года, пишет Express.