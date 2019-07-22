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Принцу Джорджу исполнилось шесть лет

По этому случаю Кенсингтонский дворец опубликовал снимки, сделанные Кейт Миддлтон.

Принцу Джорджу исполнилось шесть лет
ПО некоторым сообщениям, день рождения принц Уильям отметит на Карибах. Фото: globallookpress.com

Кажется, только вчера герцог и герцогиня Кембриджские с гордостью показали своего первенца на крыльце больницы Святой Марии в Паддингтоне. А сегодня принцу Джорджу, ученику лондонской частной подготовительной школы Томаса Баттерси, уже исполнилось шесть лет.

По этому поводу Кенсингтонский дворец на своей официальной странице в Instagram опубликовал новые снимки будущего короля, которые сделала талантливый фотограф-любитель Кейт Миддлтон.

«Герцог и герцогиня Кембриджские очень рады поделиться тремя новыми фотографиями принца Джорджа в ознаменование шестого дня рождения Его Королевского Высочества», — сказал Кенсингтонский дворец.

На первом снимке Джордж в форме одного из спортивных клубов радостно смеется, лежа на траве в саду своего дома и демонстрируя выпавшие молочные зубы. А на втором – мальчик в зеленом поло и джинсах также запечатлен во дворе дворца. Как отмечает Daily Mail, официальный королевский представитель не сообщил, где в настоящее время находится семья принца Уильяма. Однако, согласно сообщениям, они могли прилететь с семьей Кейт на закрытый карибский остров Мустик.

Напомним, накануне своего дня рождения принц Джордж вместе с родителями Кейт Миддлтон побывал на празднике в поместье Энглфилд. Там мальчик с удовольствием развлекался на многочисленных аттракционах, в том числе и по битью посуды.

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Принцу Джорджу исполнилось шесть лет
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