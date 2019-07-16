Порошина вывезла полугодовалого сына на Черное море

Пятый ребенок Марии Порошиной появился на свет в январе. Когда младшему сыну 45-летней актрисы исполнилось полгода, она решила, что ему пора побывать на море.

Недавно артистка приехала на Черноморское побережье. В компании маленького Андрея и трех дочерей она стала гостьей лагеря «Орленок», где как раз проходил фестиваль визуальных искусств.

На мероприятии, где традиционно представляют свои работы юные создатели фильмов, Порошиной удалось совместить работу и отдых. После просмотра детского кино актриса успевала поплескаться в море и позагорать. Как отмечает «7 Дней», именно так поступают многие знаменитости, приезжающие вместе с детьми в «Орленок» на фестиваль.

Напомним, кто стал отцом младшего сына Марии, до сих пор неизвестно. Еще до родов она рассталась с супругом, актером Ильей Древновым. Кто-то уверен, что папой малыша стал испанский бизнесмен, с которым сейчас встречается многодетная мама, другие же подозревают ее в романе с коллегой по сцене Ярославом Бойко. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, многие поклонники считают, что артисты могли бы стать прекрасной парой.