Летние скидки: Кожевникова экономит деньги на распродажах

34-летняя Мария Кожевникова опубликовала на личной страничке в Instagram сразу шесть новых снимков, обратившись за помощью к верным почитателям. По словам актрисы, она точно определилась с главной покупкой — знаменитость собирается приобрести фиолетовый брючный костюм, а вот стоит ли тратиться на другие наряды — многодетная мамочка еще не решила. Именно поэтому Кожевникова захотела посоветоваться с подписчиками, чтобы узнать их мнение в подобном деликатном вопросе.

Помимо этого, Мария призналась, что любит летний сезон за гибкую систему скидок. Актриса не видит ничего предосудительного в экономии средств. Кожевникова пополняет гардероб дизайнерскими нарядами, купленными ею на распродажах. Таким образом, знаменитости удается сократить траты.

«Я знаю только один плюс в позднем лете и это #SaLE (скидки, — Прим. ред.). И еще осталось много классных вещей!! Я вот выбираю… Фиолетовый костюм беру точно. А между сарафаном, комбинезоном и платьем в горох… Нужен ваш совет», — обратилась к подписчикам актриса.

Напомним, что у Марии Кожевниковой и ее возлюбленного Евгения Васильева подрастает трое сыновей: пятилетний Иван, четырехлетний Максим и младший Василий, в июле малышу исполнилось два годика.