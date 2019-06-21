По заветам Хромченко: Кожевникова выбрала трендовое платье в горох

Соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» напомнила женщинам, как можно «омолодить» свой гардероб с помощью стильного принта.

Еще соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале — Эвелина Хромченко называла принт, который «омолодит» любой гардероб. Телеведущая подметила, что в сезоне весна/лето — 2019 особой популярностью будут пользоваться наряды в горох. Судя по всему, актриса Мария Кожевникова последовала совету Эвелины Хромченко, надев трендовое платье. Знаменитость отдала предпочтение алому оттенку с крупным белым горохом.

«Горох не сходит с модной сцены. Это очень стандартный базовый принт… но при этом приемлет абсолютно любые эксперименты. Здесь самое главное выбрать размеры этого самого гороха. Особенно женщинам с пышными формами. Слишком крупный и слишком мелкий горох для статных красавиц не подходит», — уверяет Хромченко.

По словам соведущей Васильева, крупный принт делает и без того объемную фигуру еще более тяжелой и массивной. А мелкий горох будет смотреться на полной даме анекдотично. Поэтому лучше всего выбирать горошины размером не меньше десятирублевой монеты.