Звездный стиль

По заветам Хромченко: Кожевникова выбрала трендовое платье в горох

Соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» напомнила женщинам, как можно «омолодить» свой гардероб с помощью стильного принта.

По заветам Хромченко: Кожевникова выбрала трендовое платье в горох
Мария Кожевникова (Фото: Лариса Кудрявцева/"ЭГ")

Еще соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале — Эвелина Хромченко называла принт, который «омолодит» любой гардероб. Телеведущая подметила, что в сезоне весна/лето — 2019 особой популярностью будут пользоваться наряды в горох. Судя по всему, актриса Мария Кожевникова последовала совету Эвелины Хромченко, надев трендовое платье. Знаменитость отдала предпочтение алому оттенку с крупным белым горохом.

«Горох не сходит с модной сцены. Это очень стандартный базовый принт… но при этом приемлет абсолютно любые эксперименты. Здесь самое главное выбрать размеры этого самого гороха. Особенно женщинам с пышными формами. Слишком крупный и слишком мелкий горох для статных красавиц не подходит», — уверяет Хромченко.

По словам соведущей Васильева, крупный принт делает и без того объемную фигуру еще более тяжелой и массивной. А мелкий горох будет смотреться на полной даме анекдотично. Поэтому лучше всего выбирать горошины размером не меньше десятирублевой монеты.

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Александр Васильевзвездный стильМария КожевниковаПрограмма "Модный приговор"Эвелина Хромченко

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По заветам Хромченко: Кожевникова выбрала трендовое платье в горох
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