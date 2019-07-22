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Экс-участница «Дома-2» Ольга Гажиенко выписалась из роддома

Девушку с малышом встречал у роддома муж и старший сын.

Экс-участница «Дома-2» Ольга Гажиенко выписалась из роддома
Ольга Гаженко/instagram.com/olgagajienko/

Бывшая участница популярного телевизионного проекта «Дом-2» Ольга Гажиенко (в девичестве Агибалова) выписалась из роддома. Соответствующим фото она похвасталась в своем блоге.

Мальчик у телезвезды родился здоровым и крупным — 4 кг 247 грамм, рост 55 см. На свет малыш появился 18 июля. Ольга поспешила выложить в свой блог фото младенца. Комментарии не заставили себя ждать. Тут же под постом отметилась ведущая телепроекта Ольга Бузова, которая написала: «Олечка! Как приятно наблюдать, растите здоровыми и счастливыми! Поздравляю вашу семью с пополнением!».

Отметим, что это второй сын звездной пары. Ольга и Илья Гажиенко, который тоже участвовал в телепроекте «Дом-2», уже воспитывают сына Кирилла.

К сожалению, радостное событие омрачила другая новость семейства Агибаловых. Буквально через пару дней после рождения малыша Ирина Агибалова, мама Ольги, сообщила у себя в Instagram о смерти своей матери.

Напомним, Ирина Агибалова тоже участвовала в телепроекте. Она пришла поддержать своих дочерей — Ольгу и Маргариту Марсо, но так увлеклась, что стала настоящей звездой проекта.

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«Дом-2»«Дом-2»: последние новостиИлья ГажиенкоИрина АгибаловаМаргарита АгибаловаОльга Гажиенко

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Экс-участница «Дома-2» Ольга Гажиенко выписалась из роддома
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