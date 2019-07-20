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Звезда «Дома-2» Ирина Агибалова сообщила о смерти матери

Бывшая участница проекта поделилась печальным известием с поклонниками телестройки.

Звезда «Дома-2» Ирина Агибалова сообщила о смерти матери
Ирина Агибалова. Фото: Instagram@agibalova_irina

Ирина Агибалова пришла на проект «Дом-2», чтобы поддержать дочерей Ольгу Гажиенко и Маргариту Марсо. Пока девушки улаживали проблемы в личной жизни, 54-летняя новая участница успела стать звездой телестройки и оставалась там на протяжении двух лет.

Накануне Ирина поделилась печальным известием. У бывшей участницы «Дома-2» умерла мама, о чем она сообщила в Instagram. Агибалова опубликовала в соцсети ролик с фотографиями и фрагментами видео с родительницей и призналась, что тоскует по ней.

«Моя любимая, моя самая необыкновенная мамочка умерла», – пишет Ирина.

Как оказалось, поклонники «Дома-2» хорошо помнят Ирину Александровну. За три часа с момента публикации женщина получила три тысячи комментариев с искренними соболезнованиями и словами поддержки. Причину смерти матери Агибалова не назвала.

На днях в семье Ирины произошло и радостное событие. У Ольги и Ильи Гажиенко родился второй ребенок, о чем счастливые родители сообщили в соцсети. В комментариях супругов поздравила и Ольга Бузова, которая не забывает о соратниках по телестройке.

«Как приятно наблюдать. Растите здоровыми и счастливыми! Поздравляю вашу семью с пополнением», – написала певица.

Фото: Instagram@olgagajienko
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«Дом-2»: последние новостиInstagramИрина АгибаловаОльга БузоваОльга ГажиенкоПроект "Дом-2"

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Звезда «Дома-2» Ирина Агибалова сообщила о смерти матери
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