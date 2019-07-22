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Алена Бабенко возмутилась детьми, которые манипулируют родителями

Артистка сомневается, что устроенный быт прибавляет человеку любви и счастья.

Алена Бабенко возмутилась детьми, которые манипулируют родителями
instagram.com/alena_babenko_official/

Заслуженная артистка Российской Федерации Алена Бабенко поделилась своими размышлениями о счастье и любви.
«Современные люди очень привыкли к удобствам, я человек советский и отлично помню, что в наше время даже слова «удобство» не было в ходу. Если ты приехал в гости или к родственникам и тебе постелили на полу, то мысль в голову не придет сказать, что тебе неудобно. Сейчас ребенок, зная, что его папа и мама готовы сделать все, начинает этим манипулировать, и это меня бесит», — призналась Алена Бабенко.

Артистка при этом вспомнила слова Тура Хейердала, что «комфорт и удобства не делают человека, они его только портят».
«Да, знаю! Все очень соблазнительно, да и родителей с неустроенным прошлым можно понять… Но прибавляет ли это любви и счастья? Если да, то очень ненадолго…», — написала 47-летняя артистка в Instagram.


Напомним, артистка была замужем за режиссером Виталием Бабенко, родила ему сына Никиту, который подарил родителям внука Теодора. В 2011 году Алена Бабенко вышла замуж за бизнесмена Эдуарда Субоча, кстати, мастера спорта по прыжкам на лыжах с трамплина.

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Алена БабенкоВиталий БабенкоЭдуард Субоч

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Алена Бабенко возмутилась детьми, которые манипулируют родителями
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