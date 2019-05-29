«Почти изнасилование»: актрису Татьяну Бабенкову съемки в откровенных сценах довели до нервного срыва

Звезда не смогла полностью обнажиться перед режиссером и оператором на съемках фильма «Вольная грамота».

К откровенным сценам в кино зрители относятся по-разному: кто-то считает их не приемлемым на экране, кто-то – относится спокойно. Да и в актерской среде постельные кадры — дело глубоко индивидуальное. Одни звезды воспринимают их как обычный производственный процесс, для других же откровенные сцены становятся настоящим испытанием.

А вот звезду сериала «Полицейский с Рублевки» Татьяну Бабенкову такие съемки довели до нервного срыва. Все произошло во время работы над картиной «Вольная грамота». Звезде нужно было полностью обнажиться перед режиссером и оператором, и Татьяна была уверена, что легко справится с этим заданием. Но на деле все вышло просто ужасно.

По словам актрисы, уже во время съемок пришло осознание того, что сделать этого она не в силах.

«Я чувствовала, что сейчас разревусь. Так мы полностью и не досняли эту сцену, я вскочила и сказала: «Снимайте это все без меня»», — цитирует звезду издание «7 дней».

Татьяна Бабенкова ушла в лес, где с ней случился нервный срыв: она кричала и плакала навзрыд.

«Чувство было такое, будто меня предали, изнасиловали, было ощущение какой-то мерзости, пакости всего этого», — признается актриса.

Кстати, некоторые артисты предпочитают и вовсе не участвовать в таких двусмысленных сценах, доверяя это дело дублерам. Например, не так давно Светлана Дружинина рассказала своим подписчикам в Instagram о том, что на съемках новой части фильма «Гардемарины, вперед!» чудесным образом воскресшего героя Михаила Боярского в постельных сценах заменяет один из членов съемочной группы.