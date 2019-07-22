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Панин рассказал, как купил пиво вместо черешни

Актер продолжает эпатировать публику дурацкими выходками.

Панин рассказал, как купил пиво вместо черешни
Алексей Панин/instagram.com/alexey_panin_official/

Алексей Панин, снискавший славу популярного фрика из-за своих эпатажных выходок, вновь решил подлить масла в огонь. На сей раз актер разместил пост в своем блоге Instagram с весьма вызывающим текстом: «Пошел за черешней, а купил пиво».

На фото — продуктовый рынок, где Панин в вальяжной позе держит в руке две бутылки пива. Проигнорированная актером черешня лежит рядом, на рыночных витринах. Чтобы образ был завершенным, знаменитый фрик высунул из штанов края трусов, небрежно распахнул рубаху, кепку сдвинул на бок в стиле «хулиган».

Нужно сказать, что подписчики актера уже не так доверчивы. На этот раз многие написали в комментариях под постом о том, что Панин специально раздражает публику ради популярности. Любопытно, что есть и откровенные поклонники актера, которые призывают его продолжать традицию. «Мы вас очень любим, Алексей! Вы — образец адекватного отношения к действительности! Как вы и говорили, про Европу , которая смеется над нами», — написал один из них.

Напомним, недавно Алексей Панин наделал много шума из-за последнего поста такого же антисоциального характера. В нем он разместил фото с дочерью, держащей в руке сигарету. Подписчики актера недоумевали, пытаясь понять шутит актер или делает такие вещи серьезно.

 

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актерАлексей ПанинНюся ПанинаПанин хейтитфрики

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Панин рассказал, как купил пиво вместо черешни
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