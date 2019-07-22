НОВОСТИ

Меган Маркл выполнит последнюю волю королевы после ее смерти

Источник уверен, что монархиня может положиться только на герцогиню.

Меган Маркл выполнит последнюю волю королевы после ее смерти
Меган Маркл выполнит последнюю волю Елизаветы II после ее смерти Фото: Eastnews

Никто не может с уверенностью сказать, какие отношения сложились между Меган Маркл и королевой Елизаветой. Одни источники утверждают, что смелая вздорная американка пришлась не по душе Ее Величеству, другие, напротив, возражают, что жена принца Гарри оказалась глотком свежего воздуха для венценосной семьи.

Как бы то ни было, Елизавета II решила приготовить сюрприз ко дню рождения Меган (4 августа ей исполнится 38 лет. — Прим. ред.) и пригласила ее в одну из своих закрытых резиденций. Известно, что это один из любимых домов королевы, и этот жест определенно показывает расположение к супруге младшего внука.

Бывший королевский редактор ITV News Тим Эварт даже полагает, что Маркл исполнит последнюю волю Ее Величества после смерти. По его словам, монархия стремительно теряла популярность с момента смерти принцессы Дианы. Гарри и Уильям были немногими публичными персонами Букингемского дворца, но и им не особенно удавалось полностью расположить к себе британцев.

С появлением Меган интерес жителей страны ко двору вновь возрос. Эварт уверен, именно этого и хотела всегда королева — чтобы королевская семья была интересна всем, в том числе и молодому поколению.

«Большая часть популярности британской монархии — заслуга королевы. Будет ли ее сын так же популярен, как и она? Навряд ли», — приводит слова эксперта Express.

Он полагает, что появление Меган в семье можно сравнить с появлением леди Дианы. Однако в настоящее время есть важная деталь — у людей появились смартфоны с камерами.

«Теперь больше не нужны постоянные фотографы и операторы с громоздкой тяжелой техникой. Каждый человек может сделать несколько снимков членов королевской семьи, и они мгновенно попадут в Сеть», — заявил Эварт.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Mеган Маркл последние новостиБританская королевская семьяБританский престолКоролева Елизавета IIМеган МарклМеган Маркл и принц Гаррипринц ГарриПринц Гарри последние новости

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Меган Маркл выполнит последнюю волю королевы после ее смерти
Интересно?
Поделись с друзьями: