Меган Маркл выполнит последнюю волю королевы после ее смерти

Источник уверен, что монархиня может положиться только на герцогиню.

Никто не может с уверенностью сказать, какие отношения сложились между Меган Маркл и королевой Елизаветой. Одни источники утверждают, что смелая вздорная американка пришлась не по душе Ее Величеству, другие, напротив, возражают, что жена принца Гарри оказалась глотком свежего воздуха для венценосной семьи.

Как бы то ни было, Елизавета II решила приготовить сюрприз ко дню рождения Меган (4 августа ей исполнится 38 лет. — Прим. ред.) и пригласила ее в одну из своих закрытых резиденций. Известно, что это один из любимых домов королевы, и этот жест определенно показывает расположение к супруге младшего внука.

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Бывший королевский редактор ITV News Тим Эварт даже полагает, что Маркл исполнит последнюю волю Ее Величества после смерти. По его словам, монархия стремительно теряла популярность с момента смерти принцессы Дианы. Гарри и Уильям были немногими публичными персонами Букингемского дворца, но и им не особенно удавалось полностью расположить к себе британцев.

С появлением Меган интерес жителей страны ко двору вновь возрос. Эварт уверен, именно этого и хотела всегда королева — чтобы королевская семья была интересна всем, в том числе и молодому поколению.

«Большая часть популярности британской монархии — заслуга королевы. Будет ли ее сын так же популярен, как и она? Навряд ли», — приводит слова эксперта Express.

Он полагает, что появление Меган в семье можно сравнить с появлением леди Дианы. Однако в настоящее время есть важная деталь — у людей появились смартфоны с камерами.

«Теперь больше не нужны постоянные фотографы и операторы с громоздкой тяжелой техникой. Каждый человек может сделать несколько снимков членов королевской семьи, и они мгновенно попадут в Сеть», — заявил Эварт.