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Королева Елизавета II готовит сюрприз на день рождения Меган Маркл

Маленький Арчи тоже будет присутствовать на праздновании.

Королева Елизавета II готовит сюрприз на день рождения Меган Маркл
Меган Маркл Фото: Globallookpress

Меган Маркл 4 августа отметит свое 38-летие. До заветной даты еще два месяца, но королева Елизавета II уже строит планы на празднование.

Как сообщает The Mirror, монархиня пригласила невестку приехать на праздник в ее замок Балморал, расположенный на берегу реки Ди, в области Абердиншир. Издание также отмечает, что сын Гарри и Меган также будет присутствовать на первом в своей жизни праздничном мероприятии.

По словам источника газеты, молодой семье предоставят в замке собственное отдельное крыло для проживания. Ко дню рождения герцогини Сассекской королева уже заказала особенный торт. После празднования в семейном кругу пройдет чаепитие.

«Королева и принц Филипп обожают Гарри и Меган и, конечно, их малыша. Меган уже получила приглашение от Елизаветы, и это огромная честь для нее», — заявил источник.

Инсайдер подчеркнул, что Балморал — любимый дом королевы, именно поэтому  приглашение выражает ее особенное расположение.

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Арчи Харрисон Маунтбэттен ВиндзорБританская королевская семьяКоролева Елизавета IIМеган Марклпринц Гарри
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Королева Елизавета II готовит сюрприз на день рождения Меган Маркл
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