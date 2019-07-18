НОВОСТИ

Аллегрова заинтересовала подписчиков словами о женской непредсказуемости

67-летняя артистка внезапно заговорила о личном.

Аллегрова заинтересовала подписчиков словами о женской непредсказуемости
Ирина Аллегрова/instagram.com/irinaallegrova.ru/

Ирина Аллегрова активно ведет свой Instagram, но не так часто затрагивает личное в постах. На этот раз Ирина сделала исключение и опубликовала пост, наполненный особым настроением.

Под фото Ирины, которое некоторые подписчики нашли «грустным и печальным», артистка оставила комментарий: «Женщина живет интуицией. Она разумом будет понимать, что делать не нужно, но все равно пойдет за чувством». Аллегрова добавила к высказыванию хэштеги #со смыслом #эмоции #чувстванапределе.

Какие именно истории из жизни сподвигли Ирину на такое высказывание, она не пояснила. Однако обрела поддержку среди женской аудитории своих подписчиков, подтвердивших, что чувства представительницы прекрасной половины человечества всегда ставят выше разума, следуя своей особенной природе.

Нашлись и хейтеры, намекнувшие 67-летней артистке, что ей уже не по возрасту рассуждать о личном: «Какое уже чувство в наши годы! Тут бы вспомнить, что вчера было!» — скептически высказалась она из подписчиц.

Ранее на своей странице в Instagram певица обращалась к своим поклонникам с воодушевляющими призывами, полными оптимизма: «Никогда не сдавайтесь и смело идите только вперед», «Делимся счастьем! А счастлив тот, кто может разглядеть красоту в обычных вещах, там, где другие ничего не видят», — писала Аллегрова.


Напомним, в личной жизни певица пережила немало сложных моментов. За ее плечами четыре брака, но сейчас она одна. Звезда не раз признавалась, что ей комфортно в одиночестве.

Самым тяжелым для Ирины оказалось расставание с последним, четвертым супругом, танцором Игорем Капустой, которого артистка отбила у его девушки.

Игорь Капуста говорил о том, что их союз разрушила дочь Аллегровой Лала, якобы из-за зависти к женскому счастью матери. По другой версии, виной очередного развода певицы стала любвеобильность Капусты. Так или иначе, но и этому браку пришел конец.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

бывший супругИгорь КапустаИрина Аллегрова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Аллегрова заинтересовала подписчиков словами о женской непредсказуемости
Интересно?
Поделись с друзьями: