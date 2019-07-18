Аллегрова заинтересовала подписчиков словами о женской непредсказуемости

Ирина Аллегрова активно ведет свой Instagram, но не так часто затрагивает личное в постах. На этот раз Ирина сделала исключение и опубликовала пост, наполненный особым настроением.

Под фото Ирины, которое некоторые подписчики нашли «грустным и печальным», артистка оставила комментарий: «Женщина живет интуицией. Она разумом будет понимать, что делать не нужно, но все равно пойдет за чувством». Аллегрова добавила к высказыванию хэштеги #со смыслом #эмоции #чувстванапределе.

Какие именно истории из жизни сподвигли Ирину на такое высказывание, она не пояснила. Однако обрела поддержку среди женской аудитории своих подписчиков, подтвердивших, что чувства представительницы прекрасной половины человечества всегда ставят выше разума, следуя своей особенной природе.

Нашлись и хейтеры, намекнувшие 67-летней артистке, что ей уже не по возрасту рассуждать о личном: «Какое уже чувство в наши годы! Тут бы вспомнить, что вчера было!» — скептически высказалась она из подписчиц.

Ранее на своей странице в Instagram певица обращалась к своим поклонникам с воодушевляющими призывами, полными оптимизма: «Никогда не сдавайтесь и смело идите только вперед», «Делимся счастьем! А счастлив тот, кто может разглядеть красоту в обычных вещах, там, где другие ничего не видят», — писала Аллегрова.



Напомним, в личной жизни певица пережила немало сложных моментов. За ее плечами четыре брака, но сейчас она одна. Звезда не раз признавалась, что ей комфортно в одиночестве.

Самым тяжелым для Ирины оказалось расставание с последним, четвертым супругом, танцором Игорем Капустой, которого артистка отбила у его девушки.

Игорь Капуста говорил о том, что их союз разрушила дочь Аллегровой Лала, якобы из-за зависти к женскому счастью матери. По другой версии, виной очередного развода певицы стала любвеобильность Капусты. Так или иначе, но и этому браку пришел конец.