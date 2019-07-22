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Таисия Повалий скупает в Испании пищевые добавки

Украинская певица не может отказаться от полезных для женщин продуктов.

Таисия Повалий скупает в Испании пищевые добавки
Из Испании Таисия Повалий привозил по полчемодана пищевых добавок. Фото: globallookpress.com

И хотя свой юбилей, 55-летие, известная в России украинская певица Таисия Повалий отметит только 10 декабря, готовиться к празднику и большому концерту в Киеве по этому случаю, артистка начала уже сейчас.

В ближайшие дни певица отправиться отдыхать на свою виллу в Испанию вместе с мужем и мамой, где будет набираться сил и улучшать форму. Как рассказала звезда изданию «Собеседник», отдых с мамой – это своеобразный пионерский лагерь. Все по расписанию и режиму.

«Утром мы просыпаемся, идем к морю, час плаваем, потом возвращаемся, завтракаем», — вспоминает Таисия.

В Испании звезда регулярно выбирается в магазины. Но ее излюбленное место – местные аптеки, где есть огромный выбор кремов и всевозможных пищевых добавок, к которым Повалий уже пристрастилась. По словам певицы, муж ругает ее за то, что она скупает их по полчемодана, но отказаться от этого Таисия уже не может.

«Там очень большой выбор: чего только нет! Я покупаю вытяжку из водорослей, которую потом ем в течение года. Беру и вытяжку из папайи. Я же знаю, что это очень полезно для женщин. Как я могу отказаться?» — недоумевает звезда.

Кстати, старается сохранить молодость Таисия Повалий не только ухаживая за внешностью, но и внимательно отслеживая модные тенденции. Так, недавно в своем Instagramона поделилась снимком, за который поклонники назвали звезду «девочкой». На ней были узкие черные джинсы, желтая ветровка и ботинки на платформе. Дополнили образ солнцезащитные очки и кепка.

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испанияпищевые добавкиТаисия Повалийюбилейюбилейный концерт

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Таисия Повалий скупает в Испании пищевые добавки
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