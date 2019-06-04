Моложе и моложе: 54-летняя Повалий отметилась в кепке и узких джинсах

В свои 54 года Таисия Повалий старается следовать модных советам, добавляя в свой гардероб трендовые вещи. Еще соведущая Александра Васильева на программе «Модный приговор» — Эвелина Хромченко говорила о том, что в этом сезоне весна/лето — 2019 популярностью у модниц будут пользоваться узкие джинсы, которые плотно обтягивают ноги. Для женщин, которые в силу возраста и особенностей фигуры не могут позволить себе подобный фасон, Хромченко советовала обратить внимание на прямые более свободные джинсы.

Таисия Повалий опубликовала на личной страничке в Instagram свежее фото, на котором она запечатлена в узких черных джинсах, как советовала представительницам прекрасного пола Эвелина Хромченко, желтой ветровке и ботиках на платформе. Образ певицы дополнили солнезащитные очки и кепка.

«Классно выглядите, в этом образе лет на шестнадцать», «Совсем девочка! На каждом фото все моложе и моложе… Вы органичны, Таечка, в таком стиле! Восхищаюсь! Вам все идет!», «Правильно Таечка,надо больше отдыхать!!! Красавица наша,очень хорошо выглядите!!», «Время повернули вспять», «Молоденькая, словно девочка!!» — такие комментарии появились под фото певицы на ее личной страничке.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, единственный сын Таисии Повалий готовится стать отцом. Таким образом, в скором времени у певицы появится первый долгожданный внук. Исполнительница не скрывает, что рада и за своего сына, и за невестку. Таисия уже не раз уговаривала их обзавестись наследником. Певица уверена, что из нее получиться замечательная бабушка. Повалий готова во всем помогать молодым в заботах о малыше.