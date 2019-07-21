Пугачева в коротких шортах приехала на закрытие фестиваля Вайкуле

В воскресенье, 21 июля, к концу подходит популярный ежегодный фестиваль «Рандеву» в Юрмале, организованный Лаймой Вайкуле. Мероприятие проходило четыре дня и собрало на своей сцене многих популярных на территории бывшего СССР артистов.

На фестивале были замечены Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков, Александр Панайотов, солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев, украинская певица Maruv, Стас Михайлов и многие другие.

На заключительном дне «Рандеву» появилась и Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным. Судя по фото, появившимся в соцсети Instagram, 70-летняя Примадонна выглядела уставшей, при этом была в хорошей форме. На фестиваль она прибыла в коротких белых шортах и яркой блузке с белой накидкой.

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Пугачева ранее приходила на открытие «Рандеву». Тогда на ней был яркий костюм канареечного цвета в полоску и черный топ, а образ поп-дивы дополнила пышная укладка. 18 июля Алла Борисовна выглядела более жизнерадостной и отдохнувшей.