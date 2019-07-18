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Пугачева в желтом костюме и золотых туфлях пришла на фестиваль к Вайкуле

Примадонна выполнила данное подруге обещание.

Пугачева в желтом костюме и золотых туфлях пришла на фестиваль к Вайкуле
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: globallookpress

Многих журналистов интересовал вопрос: посетит ли Алла Борисовна фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала»? «Алла обещала приехать на открытие и закрытие моего фестиваля «Рандеву». Приедет ли? Сложно сказать», — отвечала Лайма Вайкуле. Певица подчеркнула, что у неё все хорошо в отношениях с Примадонной. Однако Вайкуле не была уверена, что народная артистка появится на публике.

Алла Пугачева все же стала гостьей фестиваля. Вместе с Максимом Галкиным певица появилась в концертном зале «Дзинтари» за несколько минут до начала шоу. Публика встретила Аллу Борисовну овациями. Многие отметили, как похорошела певица.

Примадонна выбрала для выхода костюм канареечного цвета в полоску. Свободные брюки дополнила удлиненная рубашка. Пугачева завершила образ черной майкой, сумочкой через плечо в тон и золотыми туфлями. Освежающий макияж и объемная укладка тоже сделали свое дело: Пугачева весь вечер принимала комплименты. Максим Галкин сиял рядом с супругой в белом. «Коварный» цвет его нисколько не полнит — зрители заметили, что шоумен постройнел.

До начала представления Алла Борисовна пообщалась с тренером Татьяной Тарасовой и семейной парой Винокуров, сообщает «Дни.ру».

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Пугачева в желтом костюме и золотых туфлях пришла на фестиваль к Вайкуле
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