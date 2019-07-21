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Муцениеце не стала поздравлять мужа с годовщиной свадьбы в Instagram

Супруги вместе уже восемь лет. Агата и Павел поженились в июле 2011 года. На тот момент актрисе было всего 22 года.

Муцениеце не стала поздравлять мужа с годовщиной свадьбы в Instagram
(Фото: Globallookpress.com)

30-летняя Агата Муцениеце объяснила подписчикам, почему она не стала поздравлять мужа с годовщиной свадьбы в Instagram. Актриса полностью солидарна с мнением экс-солистки группы «ВИА Гра» Веры Брежневой, которая считает, что не стоит демонстрировать все личные моменты в соцсети. Ранее исполнительница оправдалась за то, что проигнорировала 56-летие Константина Меладзе. Сама Вера отметила, что лично поздравила мужа. По словам певицы, она не видит смысла публиковать признания в Instagram, тратя время на бессмысленные посты в соцсети, когда любимый человек находится в соседней комнате.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный сыграли свадьбу в июле 2011 года. Супруги вместе уже восемь лет. Пара воспитывает двух детей: шестилетнего сына Тимофея и трехлетнюю дочку Мию. Этим летом супруга актера отправила отпрысков к бабушке в деревню под Ригой.

«Нам 8 лет! Никаких признаний и высокопарных эпитетов вы не дождетесь! Ибо жизнь — это не соцсети», — добавила Муцениеце.

При этом Агата не скрывает, что Прилучный уговаривает ее завести третьего ребенка. Актер всегда мечтал о большой семье. Только сама Муцениеце не торопится уходить в декрет. Актриса наслаждается свободой. Ведь их дети подросли и стали более самостоятельными.

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Агата Муцениецезвездные детиПавел Прилучный

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Муцениеце не стала поздравлять мужа с годовщиной свадьбы в Instagram
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