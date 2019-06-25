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Муцениеце устроит детям каникулы в деревне под Ригой

Лето наследники Павла Прилучного проведут на свежем воздухе - без телевизора и гаджетов.

Муцениеце устроит детям каникулы в деревне под Ригой
Агата Муцениеце и Павел Прилучный (Фото: Globallookpress.com)

В одном из недавних интервью Агата Муцениеце с ностальгией вспомнила о своей юности. Возлюбленная Павла Прилучного каждое лето уезжала в деревню под Ригой. Там у Агаты было много друзей-сверстников, вместе с которыми она придумывала новые игры и развлечения.

Эту же традицию продолжил и старший из отпрысков Муцениеце — шестилетний Тимофей. Каждое лето он ездит в туда с бабушкой. А в этом году Агата впервые отправит в деревню и 3-летнюю Мию.

«Раньше моя мама ее не брала, поскольку дочка была еще маленькой. Там очень аскетичная деревня: нет телевизора, туалет на улице. Пятьдесят домов, лес вокруг, песочные дороги… Это такая пилюля от города», — отметила Агата Муцениеце в интервью Hello!

По словам актрисы, на природе дети растут более свободными — бегают по лужам, ходят в баню к соседям, носятся по деревне и строят шалаши. Обходясь без телевизора, мультиков и гаджетов.

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Агата Муцениецезвездные детиПавел Прилучный

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Муцениеце устроит детям каникулы в деревне под Ригой
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