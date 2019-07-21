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Алена Водонаева продемонстрировала аппетитные формы в бикини

Судя по всему, телезвезда больше не переживает из-за лишних килограммов.

Алена Водонаева продемонстрировала аппетитные формы в бикини
Алена Водонаева / global look press

Алена Водонаева продолжает отдыхать в Калифорнии и делиться атмосферными фотографиями из отпуска. Совсем недавно бывшая участница «Дома-2» жаловалась на набранный в США лишний вес — телезвезда никак не может оторваться от вкусной американской еды.

При этом несколько лишних килограммов совсем не мешают Алене демонстрировать аппетитные формы подписчикам. Так, на днях Водонаева не постеснялась опубликовать фото своей «пятой точки», а теперь телеведущая решила показать, как она выглядит в купальнике полностью. Новые снимки Алена сделала во время купания в бассейне со своим сыном.

«Мама Стифлера», — подписала новые фото в Instagram Водонаева, имея в виду известного персонажа из фильма «Американский пирог».

Поклонники не смогли пройти мимо таких эффектных кадров и решили осыпать 37-летнюю телеведущую комплиментами.

«Очень хороша! Аленка, ты супер», «Потрясающая», «Лежит и искушает», «Горячая русалка», «Что-то и правда есть от мамы Стифлера», «Такой нереально красивый контраст огненно-сексуальной Алёны с голубой водой», — написали фанаты.

Комментарии
www.instagram.com/alenavodonaeva/

Среди комментаторов также отметился бывший «коллега» Алены по «Дому-2», Рустам Солнцев. Он поставил Водонаевой эмодзи в виде сердечек.

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Алена Водонаева продемонстрировала аппетитные формы в бикини
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