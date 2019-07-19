Алена Водонаева поделилась пикантными снимками из бассейна

Судя по всему, набранные лишние килограммы в США никак не повлияли на аппетитные формы телеведущей.

Алена Водонаева продолжает наслаждаться отдыхом в Калифорнии в компании сына Богдана и рассказывать у себя в соцсетях о своем отпуске.

Так, ранее бывшая участница телепроекта «Дом-2» пожаловалась подписчикам на то, что в США она поправилась — телеведущая не может справиться с желанием есть побольше вкусной и калорийной еды. Водонаева даже обещала поклонникам сесть на диету, однако потом призналась, что не может сдержать обещание.

Однако, судя по всему, лишний килограммы не сказались на аппетитных формах телезвезды. В доказательство этому она опубликовала у себя в соцсети Instagram несколько пикантных снимков из бассейна. На них Алена демонстрирует поклонникам свою пятую точку в купальнике.

Многие подписчики оценили аппетитные формы Водонаевой, но нашлись и те, кто посчитали, что такому контенту не место в ленте Instagram.

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Ранее известная телеведущая честно призналась подписчикам, что она устала быть финансово независимой и не прочь стать содержанкой при обеспеченном бойфренде или муже.