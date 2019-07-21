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В Сети появился снимок молодых Баскова и Лолиты

Фотография была сделана много лет назад.

В Сети появился снимок молодых Баскова и Лолиты
Снимок юных Баскова и Лолиты появился в Сети/globallookpress.com

На фанатской страничке певицы Лолиты Милявской появился снимок совсем еще молодой звезды с ее закадычным другом – «золотым голосом России» Николаем Басковым. Фотография, судя по всему, была сделана много лет назад. На ней две звезды улыбаются. Они выглядят очень счастливыми.

Отметим, что в жизни двух ярких исполнителей в последнее время произошли крайне негативные события. Лолита, как известно, не так давно объявила о расставании со своим пятым мужем, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. Пара была счастлива почти десять лет. Правда, на данный момент известно, что развод они не оформили. Иванов и Лолита просто живут раздельно. Фанаты верят, что пара помирится.

О причинах расставания Лолита говорила очень неохотно. Она лишь сказала, что они в последнее время много ругались с некогда любимым мужчиной. И муж, как она выразилась, в один прекрасный момент ее послал.

Что касается Николая Баскова, то не так давно он потерял отца, который ушел из жизни. Похороны проходили в закрытом режиме. Представителей средств массовой информации на них не пустили. Басков сильно любил отца. В течение целой недели он не публиковал в Instagram никаких постов в память о родителе, который многое для него сделал.

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архивное фотоДмитрий ИвановЛолитаНиколай Басков

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В Сети появился снимок молодых Баскова и Лолиты
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