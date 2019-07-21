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Юлия Пересильд устроила дочерям каникулы на Крите

Актриса поделилась в Instagram свежим фото, показав себя в купальнике.

Юлия Пересильд устроила дочерям каникулы на Крите
Юлия Пересильд с детьми (Фото: Globallookpress.com)

34-летняя Юлия Пересильд решила воспользоваться перерывом между съёмками, устроив себе и дочерям каникулы на Крите. В микроблоге актриса опубликовала свежий кадр, на котором она запечатлена вместе с детьми. Партнерша Евгения Цыганова по военной драме Битва за Севастополь» поучаствовала в импровизированной фотосессии, выбрав в качестве локации бассейн. Вместе с девочки актриса позировала на большом надувном арбузе.

«Наш новый друг — арбуз!! Накатались, теперь дети хотят его в Москву забрать… Ну если только по московским лужам погонять», — добавила Пересильд.

В недавнем интервью актриса призналась, что она относит себя к тем родителям, которые стараются не оказывать особого давления на детей. Юлия советует взрослым налаживать контакты со своими малышами, беседовать с ними на различные темы, поддерживая общий круг интересов. Ведь именно благодаря взаимному диалогу строятся нерушимые доверительные отношения. Пересильд не скрывает: ее девочки обладают сильным характером. И в этом они очень похожи на свою маму. Ведь сама Юлия в детстве была непоседой.

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Юлия Пересильд устроила дочерям каникулы на Крите
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