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«Девчонки дают мне отпор»: Юлия Пересильд рассказала о своих методах воспитания детей

Актриса воспитывает двух дочерей - Анну и Марию.

«Девчонки дают мне отпор»: Юлия Пересильд рассказала о своих методах воспитания детей
Юлия Пересильд (Фото: Globallookpress.com)

В одном из недавних своих интервью Юлия Пересильд затронула тему воспитания дочерей: Анны, девочка появилась на свет в 2009 году, и Марии, она родилась в 2012 году. По словам актрисы, она боялась, что будет подавлять своих детей из-за непростого характера. Юлия уверена, нет ничего хуже, чем сильная и успешная мать.

«Девчонки дают мне отпор, и это очень радует. Они оказались намного сильнее меня. Я знаю, что мое мнение для них важно, но они умеют оставаться при своем», — приводит 7days.ru слова актрисы.

Юлия не скрывает, что была против, когда ее старшая дочь увлекалась бальными танцами. Однако дочка все-таки смогла убедить маму принять ее выбор.

«Пока они с партнером занимают предпоследние места на соревнованиях… Но это ее территория, она там — не дочь Пересильд, мое имя там ровным счетом ничего не значит», — говорит Пересильд.

Своим детям Юлия советует всегда опережать возможные требования. В юности актриса старалась все делать наперед — уроки, уборку.

«Это самый лучший способ избежать того, чтобы на тебя, например, кричали», — добавила Пересильд.

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звездные детиЮлия Пересильд
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«Девчонки дают мне отпор»: Юлия Пересильд рассказала о своих методах воспитания детей
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